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الامارات | الشارقة يتجاوز حمى البدايات بفوزه السهل على دبا الحصن

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دبي – الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز فريق الشارقة حمى البدايات بفوزه السهل 4-1 نظيفة على حساب مستضيفه دبا الحصن الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين وذلك في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء السبت على استاد صقر بن محمد القاسمي، وأكمله أصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيق 22 عقب حصول لاعبهم ابراهيما سيسي على بطاقة حمراء.

وكان الضيوف هم المبادرين بالتسجيل بواسطة لاعبه كايو لوكاس د 36 وهو الهدف الذي فتح شهية "الملك" إذ اضاف زميله عثمان كامارا الهدف الثاني د 1+45 ووسع لوان بيريرا النتيجة بالثالث د 4+45، وعاد كامارا وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه، بينما سجل دبا الحصن هدفه الوحيد د 85.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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