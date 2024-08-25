شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد لبيب محمود هداف الأهلى وصاحب أول بطولة دورى للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 25 أغسطس 1907 ولد الراحل لبيب محمود نجم الأهلى الأسبق الذى يعد أول مدرب مصرى يحصل على لقب الدورى، حيث فاز مع الأهلى باللقب فى النسخة الأولى عام 1948، واستمر فى قيادة الفريق الأحمر إلى عام 1952، ليحقق البطولة 4 مرات مع القلعة الحمراء.

لبيب محمود هو أحد أفضل الهدافين في تاريخ النادي الأهلي، ولم ينل الشهرة مثل باقي اللاعبين رغم أن تاريخه لا ينسي، لاعب حفر اسمه من نور في التاريخ، ومدرب بطراز رفيع جعل سيرته في حصد البطولات يدوم طويلاً.

لبيب محمود لم يكن مشهوراً وقت لعبه لكرة القدم لكن تاريخه جعل شهرته بعد مماته، خصوصاً أن من يلعب بقميص الأهلي دائماً يخلد في أذهان جماهيره ومحبيه قبل التاريخ الأحمر.

لعب لبيب محمود للأهلى فى حقبة الثلاثينيات، حتى بداية الأربعينيات، سجل خلالها أكثر من 40 هدفا، منها 8 أهداف فى شباك "المختلط" الزمالك حاليا.