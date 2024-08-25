شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يبدأ مرحلة جديدة من الإعداد بالقاهرة للتعافي من الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

عاد أحمد أيمن منصور، مدافع النادي المصري، إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل للتعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي خاضها اللاعب بأحد المراكز الطبية بقطر.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد أيمن منصور في برنامج تأهيلي خاص على هامش معسكر الفريق البورسعيدي، استعداداً للمشاركة مع المصري الموسم المقبل، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات.

وتأهل النادي المصري إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، وذلك عقب الفوز في الدور التمهيدي على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم البنك الأهلي في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً الفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

وضرب النادي المصري موعداً نارياً مع بيراميدز في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.