شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مباراة للزمالك فى الكونفدرالية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 05:30 ص

يترقب نادى الزمالك نتيجة مباراة البن الإثيوبى والبوليس الكينى، المقرر لها اليوم الأحد، فى إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-25، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبى.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 للبطولة.

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خطة الإعداد للموسم الجديد عقب العودة من إجازته يوم 28 أغسطس الجاري.ومن المقرر أن يناقش جوميز مع جهازه المعاون موعد ومكان المعسكر، وترتيبات وأولويات الزمالك فى المرحلة المقبلة، والخطة التى ينوى تنفيذها مع اللاعبين.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادا للموسم الجديد، واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعدادا للموسم المقبل.

وسيخوض الزمالك السوبر القاري يوم 27 سبتمبر ضد الأهلي في لقاء سيقام بالمملكة العربية السعودية.

انتهى الموسم المحلي للزمالك بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر، وسينتظر الفريق الانتظام في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الفائز من (مباراة البن الإثيوبي أمام الشرطة الكيني)، في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل وإياباً أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر.



وينتظر الزمالك الفائز من مباراة البن الإثيوبي وبوليس الكيني. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في مدينة نيروبي بدولة كينيا.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في أديس بابا عاصمة إثيوبيا اليوم، الأحد، على ملعب "إبيبي بيكيلا".

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

