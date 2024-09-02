رسميًا.. فيفا يُعلن رفع إيقاف القيد عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» تحديثًا جديدا اليوم الاثنين، بشأن الأندية المعاقبة بإيقاف القيد على موقعه الرسمي، والذي شهد رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادى الزمالك.

جاء هذا القرار بعد أن تمكن النادي من سداد كافة المستحقات المالية المتعلقة بمساعدي المدرب البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا.

ونشر الفيفا تحديثه الأخير بشأن الأندية المعاقبة بإيقاف القيد على موقعه الرسمي، حيث شمل هذا التحديث أسماء عدد من الأندية الأخرى، مثل الإسماعيلي ومودرن سبورت والبنك الأهلي، بالإضافة إلى أندية المحترفين والدرجات الأدنى، مثل أسوان والشرقية للدخان ومصر المقاصة والنجوم.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.