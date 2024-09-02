عواد و بنتايك في تدريبات الزمالك بمعسكر الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أنتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الأبيض المقام حالياً ببرج العرب بالاسكندرية استعداداً للموسم الجديد.

وانضم محمد عواد لمعسكر الفريق صباح اليوم الأحد، بعد إعلان النادي بالأمس عن تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

ومن المقرر أن يشارك الحارس في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي مساء اليوم المقرر إقامتها على ملعب فندق الإقامة بمعسكر ببرج العرب.

كما شارك المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي الذي أقيم بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، بعد انضمامه لمعسكر الفريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الزمالك التدريب الصباحي في صالة الجيمانيزيوم، وفقًا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشهد التدريب مشاركة محمود بنتايك الوافد الجديد للقلعة البيضاء.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ولخوض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.