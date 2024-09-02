سمولينج يجتاز الفحص الطبي قبل التوقيع لـ الفيحاء السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اجتاز كريس سمولينج مدافع نادي روما الإيطالي، الكشف الطبي قبل الانضمام إلى نادي الفيحاء السعودي قبل ساعات قليلة من إغلاق باب القيد في السعودية.

واتفق سمولينج مع نادي الفيحاء على التوقيع لمدة عامين وفقًا لتقارير صحيفة كورييري ديلو سبورت.

وقضى سمولينج 5 سنوات بقميص نادي روما الإيطالي بعد أن انضم إلى النادي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في عام 2019.

وذكرت التقارير أن الصفقة بين الأطراف المعنية تم الانتهاء منها أثناء تواجد فريق الجيالوروسي في تورينو للمشاركة في التعادل السلبي ضد يوفنتوس في ملعب أليانز يوم الأحد .

ومن المقرر أن يخضع سمولينج للفحص الطبي في نادي الفيحاء يوم الاثنين، ثم يوقع على عقده بعد ذلك بوقت قصير في روما، ثم يسافر إلى المجمعة للعمل مع زملائه الجدد.

وسيوفر بيعه للنادي نحو 5 ملايين يورو صافية، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع روما في 30 يونيو 2025.

ثم تم التعاقد معه بشكل دائم مقابل 3 ملايين يورو، وشارك في 155 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 113 مباراة في الدوري الإيطالي برصيد تسعة أهداف.