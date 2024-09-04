تصفيات أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر جماهير الكرة المصرية المباراة المرتقبة لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ضد نظيره كاب فيردي في المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انطلاق صافرة أحداث مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي “الرأس الأخضر”، يوم 6 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



من المقرر أن يتم بث مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي عبر شبكة Bein sport 2 الناقل الرسمي لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كما سيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.