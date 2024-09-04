قائمة منتخب مصر لليد للشباب في بطولة الأمم الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني للشباب لكرة اليد مواليد 2004، بقيادة طارق محروس، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون منافسات بطولة الأمم الإفريقية للشباب، والتي ستُعقد في تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر 2024.



ترأس بعثة الفريق الوطني في تونس ياسر الرملي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.



وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر الوطني كل من:



يوسف ناجي

يوسف وليد

أحمد عبد الرحيم

حمزة مجدي

محمد مؤمن

محمد عبد الغني

عمر عدلان

محمد وائل

يوسف عبد الغني

زياد حشاد

محمد عدلان

محمد شعبان

مهند خالد عبد الرحيم

معاذ عرب

ياسين محمد

محمود علي

أمير جعفر

أحمد تغيان

وتضم قائمة الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من:

كابتن محمد الألفي، المشرف على المنتخبات الوطنية

طارق محروس، المدير الفني

مهند السحيلي، المدرب العام

محمد سراج، مدرب حراس المرمى

مازن محمد، إداري الفريق

دكتور محمد مصطفى، طبيب الفريق

يلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخب مصر، منتخب المغرب، منتخب غينيا، ومنتخب مالي. بينما تضم المجموعة الثانية منتخب تونس، منتخب الجزائر، منتخب ليبيا، ومنتخب رواندا.

