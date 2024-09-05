هزيمة المغرب أمام المنتخب الأميركي في كأس العالم للسيدات أقل من 20 سنة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: انهزم المنتخب المغربي، الأربعاء (بداية من الثانية صباحا من ليلة الأربعاء / الخميس بتوقيت المغرب)، أمام منتخب الولايات المتحدة بهدفين نظيفين، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، التي تضمهما إلى جانب منتخبي إسبانيا والباراغواي، وذلك ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم سيدات لأقل من 20 سنة، المقامة حاليا بكولومبيا.

وفرض المنتخب الأميركي سيطرته على اللقاء، متوجا ذلك بسلسلة من الهجمات التي أثمرت الهدف الأول عن طريق يونا ياكورماك في الدقيقة الـ48، فيما سجلت ماددي داهلين الهدف الثاني في آخر أنفاس المواجهة، التي احتضنها ملعب باسكوال غيريرو.

ونقل موقع (فيفا) تصريحا ليونا مكورماك، مهاجمة المنتخب الأميركي، تقول فيه: "من الجانب الإيجابي، صنعنا الكثير من الفرص الرائعة والجيدة، وحارسة مرمى المغرب قامت ببعض التصديات الرائعة، لكننا كنا نعلم أنه إذا واصلنا المحاولة، سنسجل في النهاية، وهذا ما حدث".

وشهدت المواجهة تألق فاطمة الزهراء الجبراوي، حارسة مرمى المنتخب المغربي، التي تم اختيارها أفضل لاعبة في المباراة، مما "يعكس مدى نجاح المنتخب الإفريقي الصاعد في إيقاف مد المنتخب الفائز بالبطولة ثلاث مرات"، وفق موقع (فيفا).

وكان المنتخب المغربي قد استهل أول مشاركة له في مونديال هذه الفئة بهزيمة أماما منتخب البارغواي بهدفين نظيفين، ليفقد، بعد هزيمته الثانية أمام المنتخب الأميركي، حظوظه في بلوغ الدور الموالي من المونديال.

ورفع المنتخب الأميركي رصيده للنقطة الثالثة، وهو نفس رصيد الباراغواي، في حين يحتل المنتخب الإسباني الصدارة بـ6 نقاط من انتصارين أمام المنتخبين الأميركي والباراغواياني، بينما يتذيل المغرب سبورة الترتيب بصفر نقطة.