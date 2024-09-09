مدحت شلبى..البولندي كونراد ميشالاك ضمن ترشيحات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامى مدحت شلبي أن البولندي كونراد ميشالاك مهاجم فريق أحد السعودى دخل ضمن ترشيحات نادى الزمالك للانضمام على سبيل الإعارة لمده موسم واحد فى الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد والسوبر الإفريقى المقرر أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر الجاري بالمملكه العربيه السعوديه مشيرا إلى أن مسئول فى نادى أحد كشف عن وجود إتصالات من مسئولى نادى الزمالك لاستعارة اللاعب على أن يتم التفاوض معه على راتبه

ويسعى مجلس الإدارة لدعم صفوف الفريق بلاعبين جدد بعد إعلان التعاقد مع المغربى محمود بن تايك الظهير الأيسر لفريق سانت اتيان الفرنسي وكذلك مهاجم المنتخب الفلسطيني عمر فرج والذى وقع لمدة أربعة مواسم وتوصل إلى إتفاق مع المهاجم الجابوني ارون بوبيندزا والذى كان يلعب فى الدورى الأمريكي كما وصل اللاعب السنغالى الشاب سيدى نداى تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي واتمام التعاقد مع الزمالك.