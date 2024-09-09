أيمن يونس: المرحلة المقبلة تحتاج إلى زيارة التنسيق بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن الأزمات حاليًا أصبح تأخذ كثيرًا من التركيز الجماهيري، مشيرًا إلى أن حسام حسن بدأ معسكر منتخب مصر بـ6 لاعبين، في ظل غياب التنسيق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة مع باقي الأندية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "علينا جميعًا مساندة حسام حسن، ومنتخب مصر قدم أداء رائع أمام كاب فيردي ولعب بشخصية هجومية، والمنافس يضم لاعبين جيدين وهو منتخب قوي وصعب السيطرة عليه، لكن كنا موفقين بقيادة محمد صلاح الذي يكون له تأثير كبير على أداء منتخب مصر".

وأضاف: "طريقة لعب منتخب مصر والدفع بالرباعي زيزو وتريزيجيه ومرموش وصلاح بجوار مصطفى محمد كان جيدًا، ولابد أن يجيد حسام حسن فن الحوار خارج الملعب، بعدما نجح بشكل جيد في المباراة السابقة وقدم مستوى جيد، وظهرت بعض اللمحات والجمل التكتيكية، واستغلال زيزو في الكرات العرضية".