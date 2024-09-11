تعليق أيمن يونس على فوز مصر ضد بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، رأيه في فوز المنتخب المصري على نظيره بوتسوانا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا.



واستطاع منتخب مصر تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وتحدث أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:"بالطبع، لقاء مصر وبوتسوانا مليء بالمكاسب، مكسب محمد صلاح الذي نفتخر به، وأهنئ حسام حسن الذي أظهر لنا أنه مضغوط ونجح وسط هذه الضغوط".

وأكمل: "لابد أن نفرح لكن علينا أن نقيم الفريق الذي نواجهه، نحن الآن لا نقيم منتخبنا نحن نقيم الأمور خارج الملعب حاليًا، ونحن نعيش في أجواء متطرفة ومتعصبة، الناس ترى منتخب مصر باللون الأحمر والأبيض".

وأضاف: "اليوم علاقة حسام حسن وصلاح ظهرت وأنها رائعة، أحمد حجازي أخطأ كان عليه أن يلعب ثم يُعاتب بعدها، لكنه لاعب كبير ونحترمه ونقدره وكلنا سنضغط على حسام وأنا سأتحدث معه حتى تكون العقوبة التي صدرت ضد حجازي لمباراة واحدة فقط ويعود بعد ذلك للمنتخب".

وأردف: "حسام حسن نجح في استغلال وانتقاء بعض اللاعبين الذين تألقوا مع منتخب مصر الأولمبي، ومن ضمنهم محمد النني، الأخير لم يكن في حسابات حسام حسن لولا ما فعله اللاعب مع المنتخب الأولمبي".