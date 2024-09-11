فاروق جعفر: يجب دعم حسام حسن ولاعبي المنتخب..ولم نواجه صعوبات أمام بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مستوى جيد أمام بوتسوانا، وكان قادرًا على الفوز بنتيجة كبيرة، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي والذي يقدم مستوى مميز خلال الفترة الماضية سواء مع ناديه أو مع الفراعنة.

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وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الهدف الثاني الذي احرزه تريزيجيه، صنعه رامي ربيعة بشكل رائع، كما أنه سجل هدفًا في المباراة السابقة أمام كاب فيردي، وبالإضافة أيضا حمدي فتحي يقدم مستوى رائع في المباراتين".

وأضاف: "حسام حسن قام بالدفع بـ أسامة فيصل وقدم مستوى جيد، ويُحسب له الشكل الهجومي للمنتخب المصري، ولم نعرف من هو المهاجم الصريح في اللقاء، وظهرت حالة تفاهم كبيرة بين العناصر الهجومية، وكل اللاعبين كانوا نجومًا، ولم يُصادف المنتخب أي صعوبات، ومروان عطية وحمدي فتحي لعبوا بشكل جيد دفاعيا وهجوميا".

وواصل: "لا يوجد اي سبب للهجوم ضد حسام حسن، علينا توجيه النصح فقط حال وجود أي خلل، يجب منحه الحرية الكافية وتوفير الامكانيات التي يحتاجها، وتغييرات حسام حسن كانت جيدة في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا".

وأكمل: "المباراة اليوم كانت علاقة جيدة بين المدير الفني ولاعبي منتخب مصر، وكانت هناك روح جيدة بين الجميع، وهذه هي مكتسبات المرحلة الحالية، وأتمنى تلافي أي مشكلة مستقبلا، وأن نصل لـ كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا وتقديم أداء ومستوى جيد".

وختم: "الإمكانيات أصبحت متوافرة كثيرًا للاعبين في منتخب مصر، بخلاف ما كان يحدث مسبقًا، أصبحت كل الأمور أفضل بمراحل، وأتمنى استمرار الدوافع المعنوية للاعبين وأن يكون هناك مساندة للجهاز الفني.. وكذلك أتمنى احتراف المزيد من اللاعبين أوروبيا لدعم المنتخب المصري".