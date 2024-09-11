الشريعي يكشف تفاصيل مثيرة في انتقال حمدي وزياد كمال للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه حقق مكاسب مالية من وراء صفقة محمد حمدي إلى الزمالك، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في حصد المزيد من المكاسب من وراء اللاعب مستقبلا بعدما يشارك مع الفريق الأبيض محليا وقاريًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "علاقتي جيدة مع الأهلي والزمالك، والاقتراب منهما (كسبان)، وتصريحاتي عن الترحيب بالتعاون مع الأهلي ليس له أي أهداف انتخابية، وسبق واجتمعت مع حسين لبيب رئيس القلعة الحمراء في الشيخ زايد، رغم أننا من قاطني التجمع الخامس، وذلك تقديرا لشخص رئيس الزمالك، وأتمنى نجاح محمد حمدي في الموسم المقبل".

وأكد: "الأهلي لم يتفاوض معي بشكل رسمي إلا في وقت مصطفى شلبي، بعدها لم يكن هناك أحاديث حول أي لاعب مطلقًا، والأولوية للأهلي في ضم أي لاعب، بسبب الإدارة المنضبطة والبطولات والجماهيرية، ويتم دائمًا تنفيذ جميع الاشتراطات الموجودة في أي عقد مع الأهلي، وحصلنا على جميع حقوق نادي إنبي بعد الحديث مع مسئولي الأهلي مؤخرًا".

وأضاف: "مجالس إدارات انبي السابقة قبل قدومي، بالإضافة لمجالس الزمالك، وراء تأخر تحصيل مستحقات إسلام عوض حتى الآن، وحق نادي إنبي في المستحقات "سقط" بسبب أن الشيكات التي صدرت لصالح إنبي أصبحت ملغاة بسبب التأخر في تحصيلها أو اتخاذ أي إجراء رسمي".

وتابع: "هناك لاعب كان في صفوف انبي قبل قدومي، وهو صلاح سليمان كان لديه مستحقات لدى النادي والسبب في تأخرها هو عدم انتهاء الإجراءات الخاصة بها، واتهمنى بأنني السبب في عدم صرف مستحقاته، ولكن في نفس يوم التصريحات كان شيك مستحقاته في اتحاد الكرة بالفعل".

وأكمل: "أنا كسبان 100% في صفقة محمد حمدي إلى نادي الزمالك على سبيل الاعارة، لأنه سوف يخوض العديد من المحلية والإفريقية، واتوقع أنه سيحقق نجاحات كبيرة ويفيد النادي ماليًا".

وأتم: "تلقيت اتصالات من حسين لبيب في البداية عن إعادة زياد كمال مرة آخرى لنادي إنبي، ولكن بعدها اتصل بي وأبلغني ببقاء اللاعب في الزمالك الموسم الجديد، وواثق أنه سيصبح نجمًا كبيرًا في الموسم الجديد".