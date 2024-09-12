"مشاركة الدوليين ومحاضرة كولر".. الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري، في دوري الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الأهلي الجماعي اليوم، انتظام لاعبي الفريق الدوليين، بعد انتهاء مشوارهم مع منتخباتهم خلال فترة الأجندة الدولية في سبتمبر الجاري.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي، بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران، ثم خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قبل الدخول في مران الكرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون.

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