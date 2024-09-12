أحمد المغربي : دخول الأهلي والزمالك سيزيد الاهتمام بالكرة النسائية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نهى خورشيد- هند عواد

تحدث أحمد المغربي نائب رئيس جهاز الكرة والمشرف العام علي قطاع الكرة النسائية بوادي دجلة عن رأيه في منظومة النسائية بمصر، موضحاً أيضاً أسباب خسارة الدوري الموسم الماضي.

وقال المغربي في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":"منظومة كرة القدم النسائية في مصر بها بعض النواقص، ولا يوجد اهتمام كافي بها سواء الدوري أو المنتخب".

وأضاف المشرف على سيدات وادي دجلة:"أتوقع مع دخول الأهلي والزمالك للمنافسة سيكون هناك اهتمام أكثر بالدوري والمنتخب واللاعبات".

وعن أسباب خسارة الموسم الماضي، قال:” واجهتنا بعض التحديات أبرزها سفر الكثير من اللاعبات للاحتراف الخارجي بجانب التعاقد مع مدربه أجنبية والتي احتاجت إلى بعض الوقت من أجل فهم الثقافة الخاصة بنا والتأقلم على الأجواء”.

وأتم حديثه قائلاً:”أنهينا الدوري في المركز الثاني وكنا قريبين للغاية من حصد البطولة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن الكرة "يوم ليك ويوم عليك”.