رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع كونراد ميشالاك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الخميس رسميًا، عن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودي.

وانضم اليولندي كونراد ميشالاك إلى صفوف نادي الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد الموقع الرسمي للأبيض، أن التعاقد مع النجم البولندي جاء بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسمياً لصفوف القلعة البيضاء.

وقام مسؤولو الزمالك بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع كل من، المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

كما تعاقد الأبيض مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج قادمًا من فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

وضم الزمالك محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الأبيض مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.