نادي الزمالك يعلن التعاقد بشكل رسمي مع لاعب أحد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، التعاقد مع البولندي، كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل ميشالاك اليوم الخميس إلى القاهرة، وخضع للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وتعد هذه هى الصفقة الخامسة لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كلا من المغربي، محمود بنتايك، الفلسطيني عمر فرح، محمد حمدي الظهير الأيسر، سيدي نداي.

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