الامارات | راشد عيسى: دوري «الهواة» صعب.. ليس كل اللاعبين قادرين على التأقلم معه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي العربي الحالي راشد عيسى، أن المدربين واللاعبين المواطنين لعبوا دوراً كبيراً في تطوير دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مشيراً إلى أن الكثير من الأجواء الإيجابية باتت تتوافر حالياً في دوري الدرجة الأولى وجذبت المدربين واللاعبين المواطنين للانضمام إلى الفرق المتنافسة فيه، وشدّد على ندرة الفرص المتوافرة للاعبين والمدربين المواطنين في دوري المحترفين في الوقت الحاضر، مؤكداً أن دوري الدرجة الأولى صعب جداً، ولا يستطيع أي لاعب التأقلم معه، لأن طريقة اللعب صعبة لعدم وجود مساحات كافية أمام اللاعبين أثناء المباريات، بجانب أن أغلب الأندية تتشابه في الأفكار والظروف المالية باستثناء نادٍ أو ناديين.

وقال إن البيئة الجيدة التي وجدها في نادي العربي جعلته يختار اللعب في صفوف النادي، على الرغم من تلقيه عروضاً عدة خلال المواسم السابقة للعب في دوري المحترفين، مبيناً أنه نجح مع المدربين المواطنين أكثر من المدربين الأجانب، وأن القدرات الفنية والقيادية لمدرب فريق العربي بدر ستساعد كثيراً في تحقيق أهداف النادي والتأهل إلى دوري المحترفين، مؤكداً أن الفريق سيقدّم الأفضل من أجل إسعاد جمهوره.

ويمتلك راشد عيسى تجربة ناجحة مع أكثر من نادٍ من بينها الوصل والعين وحتا.

وقال راشد عيسى لـ«الإمارات اليوم»: «فرص اللاعب المواطن بالتواجد في دوري المحترفين والمشاركة أساسياً أصبحت صعبة، لذلك انضم الكثير من اللاعبين الدوليين إلى أندية الدرجة الأولى، والأمر نفسه ينعكس على المدرب المواطن الذي لا يجد الفرصة الكافية في دوري المحترفين، على الرغم من أنه أسهم في رفع المستوى الفني لدوري الدرجة الأولى، ولعب دوراً في زيادة عدد الفرق التي تتنافس على الصعود، بعد أن كانت المنافسة مقتصرة على فرق محدودة».

وأكد أن انضمام لاعبين دوليين ومحترفين جدد لدوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد سيجعله أكثر قوة من المواسم السابقة، وسيكون لهم دور أكبر في زيادة حدة المنافسة.

انضمام عموري

وبخصوص ما تم تداوله أخيراً عن قرب انضمام اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) إلى صفوف «العربي»، قال راشد عيسى: «جميع الأندية تتمنّى الحصول على خدمات عموري، ومن ناحيتي أتمنّى اللعب مجدداً بجواره بعد أن لعبنا معاً سابقاً في أكثر من نادٍ بجانب المنتخب، لكن في الوقت نفسه صعب جداً على لاعب بقيمة عموري أن يلعب في الدرجة الأولى، مع احترامي لجميع الأندية ومنها فريقي العربي، وشخصياً أتمنّى أن ينهي عموري مسيرته في أكبر أندية دوري المحترفين، لما يتمتع به من مسيرة مثالية».

الفرق القادرة على التأهل

وعن توقعاته للمنافسة في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الذي سينطلق غداً، والفرق القادرة على التأهل لدوري المحترفين، قال: «أتوقّع أن تكون أندية العربي والإمارات وحتا ودبا الفجيرة والظفرة في واجهة المنافسة بقوة على الصعود، إضافة إلى فريق يونايتد، ويمكن أن يكون لناديي الذيد والحمرية ظهور قوي في المسابقة».

وتمنّى راشد عيسى أن تساعد الظروف فريق العربي لتحقيق طموحه، مشيراً إلى أن طموح العربي الحالي أكبر من طموحه في المواسم السابقة، إذ بات يتطلع إلى التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى والتأهل لدوري المحترفين، كحق مشروع تزامناً مع دعم مجلس إدارة النادي، وما يتمتع به الفريق من إمكانات، بجانب التدعيمات الجديدة التي حظي بها الفريق، خصوصاً بعد انضمام كل من محمد فوزي ومنصور عباس ومحمد ديوب.

حظوظ الأبيض في التأهل للمونديال

وقال راشد عيسى إن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يمتلك حظوظاً كبيرة للتأهل والمشاركة في كأس العالم 2026، وإن الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الكرة الإماراتية قادرة على صناعة جيل مميز من اللاعبين، يمكنهم تحقيق الحلم مجدداً وتكرار إنجاز جيل 1990 الذي تأهل لمونديال إيطاليا.

ذكرى جميلة

تحدث راشد عيسى عن ذكرى جميلة صادفته خلال مسيرته، وأوضح: «خلال مباراة الوصل والنصر في موسم 2011-2012، عندما تم استبدالي في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، قام المدير الفني لفريق الوصل الراحل دييغو مارادونا بحملي تقديراً للمستوى الذي قدمته في المباراة، وأعتز كثيراً بتلك الذكرى، كونها كانت مع الأسطورة الراحل وما يتمتع به من مكانة كبيرة على مستوى الوسط الكروي العالمي». وختم بالتأكيد على أن المدرب المواطن مهدي علي هو أفضل من تدرّب تحت قيادته، متمنياً أن يتعافى صحياً ويعود إلى الواجهة التدريبية.

• راشد عيسى: مهدي علي أفضل من تدرّبت تحت قيادته، وأتمنّى أن يعود إلى الواجهة التدريبية.

• انضمام لاعبين دوليين ومحترفين جدد إلى دوري الدرجة الأولى سيجعله أكثر قوة.