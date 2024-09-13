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أحمد مجدي: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة والحفاظ علي اللقب للعام الثاني

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استعدادات فريقه لبداية مشوار الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها غداً السبت على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

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وقال أحمد مجدي:" اعتمدنا قبل نهاية الموسم الماضي على منح بعض اللاعبين فترات الراحة لعدم تأثرهم بدنياً بتلاحم المواسم، وذلك لبداية جيدة للموسم الجديد".
وأضاف :"  استفدنا كثيراً من المعسكر المغلق بالإسكندرية والذي خاض فيه الفريق 4 مباريات ودية، جهزت اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل جيد للموسم الجديد".
وشدد مجدي على أن وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر ضمن قائمة الزمالك في النسخة الجديدة من الكونفدرالية يدعم الفريق فنياً بشكل كبير، لما يمتلكه الثنائي من قدرات وخبرات كبيرة. 
وتابع  قائلاً:" الفرق الكبيرة دائماً ما تكون مطالبة بالفوز في المباريات الودية، وهدفنا هو الحفاظ على لقب الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي، وهذا ما نقله الجهاز الفني للاعبين"..
واختتم المدرب المساعد تصريحاته قائلاً:" لدينا مباراة مهمة أمام منافس جيد وهو الشرطة الكيني في بداية المشوار الأفريقي، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب غدًا السبت، والتقدم خطوة جديدة في البطولة الأفريقية".
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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