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أول رد من الزمالك بعد وصول آرون بوبيندزا إلى رومانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على وصول الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم نادي سينسناتي الأمريكي، إلى مدينة بوخارست الرومانية، للانضمام إلى نادي رابيد بوخارست الروماني.

وقال أدهم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "النادي لم يعلن رسميا حتى الآن "ما أعلنش لحد دلوقتي"، وعندما يوقع سنرى ونتخذ الإجراء الرسمي الخاص بالنادي".

وأضاف: "بعدها سنتشاور مع المحامين بالنادي، وبالفعل كنا اتفقنا مع اللاعب فكيف يمكن أن أحصل على البطاقة الدولية ولم اتفق مع اللاعب".

وأعلن الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" يوم الأحد الماضي، وصول البطاقة الدولية لبوبيندزا، وكتب حينها: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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