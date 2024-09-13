مروة عيد تكشف كواليس مشاركتها في مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم لاعباً لنيس الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت مروة عيد عبدالملك لاعبة نيس الفرنسي ومنتخب مصر لكرة اليد، كواليس ظهورها في مؤتمر تقديم النجم المصري محمد عبد المنعم لاعباً في الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس.

وقالت مروة عيد في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فور إنهاء الأهلي التعاقد مع محمد عبد المنعم، تم بإبلاغي بأنني سوف أقوم بالترجمة، لكن تأخر إجراءات حضور اللاعب إلى فرنسا والتوقف الدولي، أدى إلى تأخر إقامة مؤتمر تقديم عبد المنعم، حتى تمت إقامته يوم أمس الخميس".

وأضافت: "كنت أشعر بالقلق بعد اختياري في مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم لاعباً في نيس، وقيامي بدور الترجمة خلال المؤتمر الصحفي، لأنها المرة الأولى التي سأقوم فيها بهذا الدور".

وتابعت: "ردود الأفعال في مصر وفرنسا أيضاً، بعد نهاية المؤتمر الصحفي أسعدتني بشكل كبير".

واختتمت مروة تصريحاتها: "حاجز اللغة لن يقف حاجز أمام محمد عبد المنعم للتألق، في الدوري الفرنسي رفقة فريق نيس".

وانتقل عبد المنعم إلى نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي.

وتم تقديم محمد عبد المنعم لاعباً بشكل رسمي في نادي نيس، خلال مؤتمراً صحفياً أقيم يوم أمس الخميس، ظهرت خلاله النجمة المصرية مروة عيد لاعب فريق نيس لكرة اليد سيدات.

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