حقيقة تولي الحكمة "فرانشيسكا لا ترولي" قيادة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشرت شائعات خلال الساعات القليلة الماضية حول الحكمة التي ستقود مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك حكمة تدعى " فرانشيسكا لا ترولي" تحمل الجنسية الإيطالية، ستتولى قيادة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي.

وحرص "الخليج 365" على التأكد من المعلومة، وباستخدام تقنية "البحث العكسي" بالصورة على جوجل تبين أنه ليس هناك حكمة تدعى بهذا الأسم، وسبق أن نشر شخص آخر هذه المعلومة في عام 2019.

وكان قد فاز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 على حساب الترجي التونسي، بينما حصد الزمالك لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر أن مباراة كأس السوبر الأفريقي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

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