إعارة لاعب الأهلي لنادِ بدوري المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إنهم وافقوا على إعارة المحترف الغاني بصفوف فريق شباب النادي، صامويل أوبونج إلى نادي المصرية للاتصالات الذي ينشط بدوري المحترفين.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الخروج على سبيل الإعارة يأتي لإكساب اللاعب الخبرات بعدما قضى الموسم المضي معارًا لصفوف المصرية للاتصالات وحينها كان النادي بالدرجة الثانية.

وشارك اللاعب صاحب الـ 20 عاماً بقميص المصرية للاتصالات في 8 مباريات سجل خلالها هدفين.

يذكر أن الأهلي قد ضم اللاعب في شهر يناير الماضي قادماً من أكاديمية إم إس كي زيلينا الغانية؛ حيث خضع لاختبارات لمدة أسبوعين قبل أن تتم إعارته لصفوف المصرية للاتصالات.

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