"هل يعقل هذا من الإعلام؟".. أمين صندوق الزمالك يوجه رسالة نارية بسبب كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه حسام المندوه الحسيني رسالة قوية، بسبب ما تم تداوله عن تقسيط نادي الزمالك، غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فرض غرامة على كهربا تخطت 2 مليون جنيه، بسبب مخالفته للعقد حين كان لاعبا مع الزمالك.

وقال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب حصل على غرامة كهربا بالكامل بعد 5 سنوات".

وأضاف: "تم إيداع مبلغ 69 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير وتبقى مبلغ 7 مليون جنيه تم أخذ شيك بالمبلغ، سوف يتم دفعه في موعد محدد".

أكمل: "هل يعقل أن يخرج الإعلام يقول إن الزمالك قسط لكهربا الغرامة؟ الزمالك أخذ حقه بالكامل في غرامه كهربا دون أي نقص".

اقرأ أيضا:

"كنا هنستقبل 3 أهداف".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية: قلقان من الأهلي

احتمالية ظهور صفقة جديدة.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام جورماهيا الكيني