موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك والاهلي في السوبر الأفريقي

كشف مسئوولو نادي الزمالك موقف محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم من مباراة السوبر الأفريقي ضد نظيره الاهلي.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الاهلي في مباراة نهائي السوبر الأفريقي يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الأبيض للإصابة خلال مباراة الذهاب أمام نظيره الشرطة الكيني، ليخرج مصابا في عضلة السمانة، ويخوض برنامجا تأهيليا للتعافي.

وأكد مسئوولو الزمالك جاهزية محمد شحاتة لمباراة الاهلي في مسابقة كأس السوبر الأفريقي.

وأشار مسئوولو الأبيض إلى إمكانية لحاق اللاعب بلقاء الإياب أمام الشرطة الكيني، في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الشرطة الكيني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بهدف دون رد، سجله عبد الله السعيد.

المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأبيض وبطل كينيا، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ستاد القاهرة الدولي.

وحصد فريق الزمالك لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.