الامارات | الجولتان الأولى والثانية من «دورينا» دون غرامات أو عقوبات «انضباطية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، خلو الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري 2024-2025 من أي غرامات مالية أو عقوبات انضباطية على الأندية الـ14 المشاركة في المسابقة، في حين تمثلت العقوبة الوحيدة التي أصدرتها لجنة الانضباط في توجيه لفت نظر إلى نادي عجمان (دون أي غرامات مالية بحقه)، بعد قيام جماهيره بالتلفظ تجاه حكم مباراته مع شباب الأهلي، علماً بأن مباراة عجمان مع شباب الأهلي في الجولة الثانية انتهت بفوز شباب الأهلي 2-1.

وتضمنت أبرز العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط منذ بداية الموسم وحتى الآن توجيه عقوبة الإنذار إلى لاعب الجزيرة راموس ميريز، وتغريمه 5000 درهم، لرفع قميصه ونشر ما تحته من شعارات، وذلك خلال مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وفي دوري تحت 15 سنة «ب» تم إيقاف لاعب نادي عجمان ريان خالد الخالدي مباراتين، وتغريمه 5000 درهم، للتلفظ على حكم المباراة.

وفي دوري تحت 16 سنة «أ» تم توجيه عقوبة لفت نظر إلى نادي شباب الأهلي، لعدم إدخال إصابة اللاعب عبدالله عوض سعيد عوض العامري على النظام الإلكتروني الطبي، وفي المسابقة نفسها أيضاً تم توجيه لفت نظر إلى نادي العين، لعدم إدخال إصابة اللاعب سعود يعقوب سعيد الدرعي على النظام الإلكتروني الطبي، وفي المسابقة ذاتها تم توجيه لفت نظر إلى نادي عجمان، لعدم إدخال إصابة اللاعب عبدالله علي حارب الشويهي على النظام الإلكتروني الطبي.

من جهته، أرجع رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم السابق والمحلل الرياضي، الدكتور سليم الشامسي، خلو مسابقة الدوري حتى الآن من أي عقوبات أو مخالفات مالية لأن «المسابقة لاتزال في بداياتها، لكن عندما ترتفع حدة المنافسة ستزيد المخالفات».

وقال سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «أعصاب اللاعبين والمدربين وحتى الجمهور، هادئة حتى الآن، لعدم وجود منافسة حقيقية بين الفرق، لأن الدوري في بداياته، لكن عندما تشتد المنافسة فإن ذلك سيزيد من الضغوط وحالة الانفعال والتوتر بين اللاعبين والمدربين، وبالتالي تزيد المخالفات والغرامات بحق الأندية».