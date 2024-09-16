أحمد عبدالحليم: التراجع البدني للاعبي الزمالك طبيعي في بداية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم نجم الكرة المصرية، أن الزمالك حقق انتصارًا هامًا على حساب الشرطة الكيني، والمنافس فريق جيد، والأهم كان تحقيق الفوز خارج الأرض، مشيرًا إلى أن الزمالك فاز خارج ملعبه لأول مرة منذ 7 سنوات، مبديا سعادته بذلك رغم بعض الأخطاء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اللاعبين لم يتجمعوا مع بعضهم منذ فترة طويلة، والفوز على الشرطة الكيني أمر جيد والفريق لازال في فترة الاعداد، وهدف عبدالله السعيد جاء بشكل جيد، وحزنت من القناة الناقلة والاستوديو التحليلي سواء خالد بيومي أو محمود فتح الله، بسبب عدم منح الفريق حقه بين شوطي اللقاء".

وأضاف: "الزمالك بدأ المباراة بشكل جيد، والشوط الثاني شهد تراجع بدني لبعض لاعبي الفريق الأبيض، لكن الأهم هو المحافظة على نتيجة الفوز، وهذا هو الأهم بالنسبة للجهاز الفني من أجل اراحة بعض اللاعبين في لقاء الإياب، ولكن دون استهتار بالمنافس، وهذا الأمر أيضا جيد في رفع معنويات اللاعبين".

وواصل: "الزمالك لم يدفع بأي لاعب جديد في تلك المباراة، ولابد من دعم الفريق في المرحلة المقبلة، والزمالك مقبل على مباراة هامة في القاهرة والفوز بها مطلوب أيضا، والزمالك هو المرشح الأول للفوز بالبطولة لأنه حامل اللقب".

وأكمل: "عبدالله السعيد واحد من هدافي الكرة المصرية رغم أنه لاعب خط وسط في الأساس، ولا يلعب في خط الهجوم، وهو لاعب صاحب قيمة كبيرة، ويجب منحه المزيد من الحرية الهجومية، فكلما كان قريبا من مرمى المنافس يكون أفضل كثيرًا، لكن جوميز يطالبه بأداء بعض المهام الدفاعية".

وزاد: "الزمالك تعرض لـ "دروب بدني" طبيعي في بداية الموسم، وسيصل إلى الفورمة الفنية العالية بعد 7 او 8 مباريات، لكن حتى مع تراجع الأداء استطاع الفريق الحفاظ على المكسب، والأهم تخطى المباراة القادمة ومن ثم التفرغ لمباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي".

وأتم: "بالتأكيد مباراة السوبر صعبة ونتمنى أن نستمتع بها بين القطبين".