سيد معوض : مقارنة عطية الله بـ علي معلول حاليًا ليست منطقية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي حقق فوزًا جيدًا أمام جورماهيا الكيني في مستهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين الدوليين استفادوا من مباريات منتخب مصر، بالإضافة إلى التدريبات الجماعية في الأهلي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "بداية الأهلي طبيعية جدًا، ويحيى عطية الله لاعب جيد، ولازال في حاجة لمزيد من الوقت، وأتمنى عدم مقارنته مطلقًا بـ علي معلول، وكل لاعب له مميزات، ومعلول لديه ميول هجومية بنسبة 80%، وتأقلم مع نجوم الأهلي، ولا يجب مقارنته مطلقا بلاعب جديد على الفريق، الانطباع عن عطية الله جيد في أول لقاء".

وأضاف: "مباراتي جورماهيا، هي تكملة لفترة الاعداد، وسنبدأ النظر بشكل أكبر لمستوى كل اللاعبين في الاهلي والزمالك خلال لقاء السوبر الإفريقي، لا يجوز المقارنة بين عطية الله ومعلول، الأمور مختلفة تماما، يحيى عطية الله لاعب جيد ولديه امكانيات دفاعية أفضل، بينما معلول لديه ميول هجومية مميزة وقادر على التسجيل وكان قد وصل لمرحلة تفاهم كبيرة مع لاعبي الفريق".