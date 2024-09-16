الامارات | بعد اتهامه بالقتل الخطأ.. محكمة مصرية تصدر قراراً في لاعب الزمالك أحمد فتوح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات مطروح المصرية اليوم الاثنين بإخلاء سبيل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة بنادى الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وسماع شهادة الطب الشرعي في قضية دهس أحد المواطنين بمدينة العلمين الجديدة تحت تأثير المخدرات.

وصدر القرار برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس محكمة الدائرة الثانية جنايات مطروح، والذي اشتمل علي التنبيه على المتهم بحضور الجلسة القادمة، والمقررة في 22 أكتوبر المقبل.

و طالبت هيئة دفاع المتهم أحمد فتوح حسب الجلسة اليوم الإثنين بسماع شهادة فريق الطب الشرعى، وضباط المباحث الذين تولوا التحقيق فى الواقعة، وانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، واستصدار فتوى من دار الإفتاء عن قيمة الدية فى حوادث القتل الخطأ، وسماع شهادة المسعفين الذين قاموا بنقل جثمان الضحية لسؤالهم فى مشهادتهم عن الواقعة والمطالبة بإخلاء سبيل المتهم كونه شخصية عامة، وحرصاً على مستقبله.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، شهدت اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح، والذى تسبب فى قتل أحد المارة عن طريق الخطأ، بعد أن دهسه بسيارته الخاصة، وهو تحت تأثير تعاطي المخدرات، بأحد شوارع مدينة العلمين الجديدة فى أغسطس الماضى،حيث رفض دفاع المجني عليه التصالح مع المتهم، مؤكداً أن "جثمان المتهم تمزق إلى إشلاء حيث كانت السيارة على سرعة تتجاوز 160 كم في الساعة".