تفاصيل الحكم باخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك تفاصيل إخلاء سبيله في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وصدم فتوح بسيارته مواطنًا مصريًا يدعى أحمد السيد الشبكى 54 عامًا من الإسكندرية مما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة.

واستمعت محكمة جنايات مرسى مطروح في الجلسة التي أقيمت اليوم إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.

وأمرت محكمة جنايات مرسى مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، بإخلاء سبيل لاعب الزمالك بعد الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين.

وقال أشرف عبد العزيز محامي اللاعب في تصريحات صحفية: “تم إخلاء سبيل فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، مع تأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر 2024 في المحكمة”.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الجلسة القادمة استدعاء السيد الطبيب/ هاني قباري محمد إسماعيل مدير عام بالمعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية والذي قام بإجراء تحليل العينات المأخوذة من أحمد فتوح ومعد تقرير الطب الشرعي (المعمل الكيميائي) والذي تم سؤاله بالنيابة العامة”.

واختتم محامي فتوح لاعب الزمالك: “كما سيتم استدعاء السيد الطبيب/ جمال عبد الرازق محمد عبد العال رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، لمناقشتهم، وكلفت النيابة باعلانهم بالجلسة والمرافعة الختامية”.