حكم مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم تحكيم مباراة الفريق الكروي ضد نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وكان فريق الزمالك قد فاز على الشرطة الكيني في مباراة ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدف دون رد، أحرزه عبدالله السعيد.

حكم مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

أسند كاف إدارة مباراة الزمالك والشرطة الكينيى في مباراة الإياب لحكم الساحة الناميبي مويشيتساما نيجونجو نافتال.

ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.

واختار “كاف” الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.

وستقام مباراة الأبيض ضد شرطة الكيني في الثامنة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.