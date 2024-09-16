موعد مباراة ليفربول و ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

يستعد إي سي ميلان،لخوض مباراة قوية عندما يواجه نظيره ليفربول، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/25.

وتقام المباراة غداً الثلاثاء الموافق 17 سمبتمبر، على استاد سان سيرو، فى تمام الساعة 10 مساء والمذاع على قناة بي إن سبورت hd1.

وتشهد قرعة دوري أبطال أوروبا ، نظامًا جديدًا للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا وذلك بعد اعتماده من قِبل اللجنة التنفيذية، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، حيث يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلاً من 6 مباريات وسيتم ترتيبها بنظام الدوري.