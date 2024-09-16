اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول و ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

يستعد إي سي ميلان،لخوض مباراة قوية عندما يواجه نظيره ، في بطولة 2024/25.

وتقام المباراة غداً الثلاثاء الموافق 17 سمبتمبر، على استاد سان سيرو، فى تمام الساعة 10 مساء والمذاع على قناة بي إن سبورت hd1.

وتشهد قرعة دوري أبطال أوروبا ، نظامًا جديدًا للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا وذلك بعد اعتماده من قِبل اللجنة التنفيذية، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، حيث يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلاً من 6 مباريات وسيتم ترتيبها بنظام الدوري.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا