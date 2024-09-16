شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بالبرازيلي شوانكى المدير الفنى لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حرص مسئولو نادى الزمالك على الترحيب بالبرازيلي كارلوس شوانكى المدير الفنى الجديد لفريق رجال الطائرة عقب وصوله إلى القاهرة لبداية مهمته فى جلسة تصوير بحضور هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك.

يأتى التعاقد مع البرازيلى شوانكى لتصحيح الأوضاع فى الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل البطولات الموسم المنقضي ، الدورى الممتاز و كأس مصر و السوبر المحلى و الإعتذار عن المشاركة فى بطولة أفريقيا.

وكلف مسئولو الزمالك ، رامى نصوحى عضو مجلس الإدارة بالإشراف على فريق رجال الكرة الطائرة لتحديد الصفقات الجديدة و الراحلين هذا الموسم.