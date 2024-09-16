شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح خارج قائمة الزمالك أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خارج قائمة الفريق المقرر مشاركته أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى، المقرر له يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن فتوح لم يتم إدراج اسمه فى قائمة الفريق لمباراة السوبر التى تم إرسالها يوم 12 سبتمبر، فى ظل عدم وضوح موقفه من القضية، لذلك لم يتم وضع اسمه، وبالتالى لن يشارك فى السوبر.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.