شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ فترة الإعداد الجمعة المقبل استعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ مسئولو نادى الإسماعيلى، اللاعبين بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الجمعة المقبل، بعد تأجيلها بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية.

وكان الجهاز الفنى بقيادة الراحل إيهاب جلال قرر بدء فترة الإعداد 15 سبتمبر الجارى، قبل أن يتم تأجيله لفترة لحين حسم بعض الملفات المهمة والتى يأتى أبرزها القيادة الفنية.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى خلال الساعات المقبلة، لإعلان الجهاز الفنى بالكامل الذى سيقود الفريق فى الموسم المقبل، خلفا للراحل إيهاب جلال، بعدما استقروا على أن يكون مدرب وطنى وليس أجنبيا.

وهناك أكثر من اسم مرشح لتدريب الإسماعيلى والتى يأتى أبرزهم حمزة الجمل وشوقى غريب وتامر مصطفى.

ومن جانب آخر، كشف عماد سليمان، نائب رئيس قطاع الكرة بالإسماعيلى، عن سبب اعتذاره عن عدم الاستمرار في الإسماعيلي الموسم الجديد بعد وفاة إيهاب جلال.

وقال عماد سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حالتي النفسية والمعنوية لا تسمح لي بالذهاب إلى النادي بعد وفاة إيهاب جلال، ومش هقدر أفيد النادي في الوقت الحالي".

وأضاف عماد سليمان، "عملت مع إيهاب جلال خلال سنة كاملة وأقابله يوميا، فالموضوع صعب جدا دلوقتى ومحتاج فترة كبيرة علشان كدة اعتذرت".

وتقدم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، ونائبه عماد سليمان، بإعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد