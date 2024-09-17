شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يقود مران سيراميكا اليوم بعد غياب لوفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، تدريبات الفريق بعد غيابه عدة أيام نظرا لوفاة والدته وإقامة مراسم العزاء لها مساء الأحد، فى مسجد المشير طنطاوى.

وحرص أيمن الرمادى على إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، كما واصل الفريق التدريبات البدنية القوى من أجل تجهيزهم للموسم الجديد.

ويبحث فريق سيراميكا، عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد الذى يأمل خلاله فى الوصول لمنصات التتويج.

ويبدأ سيراميكا فى خوض المباريات الودية مع أندية دورى المحترفين أو القسم الثانى على أن ينتهى بمواجهات قوية من أندية الدورى الممتاز للوصول لأعلى فورمة قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر فريق سيراميكا العديد من البطولات التى يحلم بالمنافسة فيها، بعد حصد لقبين من بطولة رابطة الأندية آخر موسمين، والتأهل للسوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات للموسم الثانى على التوالى.

ونجح سيراميكا فى التعاقد مع محمد صادق قادما من مودرن سبورتس، وأيمن موكا قادما من الجونة والثنائى محمود الزيتى ويوسف عفيفى، بجانب استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته مع سموحة.