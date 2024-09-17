الامارات | الشارقة يتحدّى الاستقلال و«الغيابات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن الشارقة مشاركته في «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، بمواجهة قوية أمام فريق الاستقلال الطاجيكي على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من سيباهان الإيراني والوحدات الأردني، علماً أن الشارقة كان قد ودّع النسخة الماضية في دوري أبطال آسيا للأندية، بعدما أخفق في التأهل لدور الـ16 في البطولة، لذلك يسعى «الملك» إلى تحدي الفريق الطاجيكي أمام جمهوره وتغيير الصورة التي كان قد ظهر بها في النسخة الماضية، خصوصاً أن الشارقة سبق له بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة في 2004.

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد ست نقاط، خلف النصر «المتصدر» بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف.

ويواجه الشارقة مهمة صعبة كونه يلعب أمام صاحب الأرض والجمهور متصدر ترتيب الدوري الطاجيكي، كما أنه سيفتقد خدمات أربعة لاعبين مؤثرين بسبب الإيقافات والإصابات أبرزهم الحارس الأساسي عادل الحوسني، وماجد راشد وخالد باوزير والحسن صالح.

وكان الشارقة قد غادر إلى طاجيكستان، أول من أمس، إذ تدرب هناك وأنهى تحضيراته كافة للمباراة، أملاً في تحقيق بداية قوية والعودة إلى الدولة بنتيجة إيجابية.

وتدرّب الشارقة قبل سفره على ملعب العشب الاصطناعي بهدف التأقلم على أرضية الملعب الذي ستُجرى عليه المباراة.

ويخوض الشارقة مباراة اليوم وهو في أفضل حالاته، بعدما خاض حتى الآن أربع مباريات محلية فاز في جميعها، أمام دبا الحصن واتحاد كلباء في الجولتين الأولى والثانية في دوري أدنوك للمحترفين وبمباراتين أمام خورفكان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويشارك في «دوري أبطال آسيا 2» 32 فريقاً، إذ يتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الثماني للدور ثمن النهائي الذي ستُقام مبارياته في فبراير المقبل.

وتأهل الشارقة للعب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، بعدما احتل المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الكروي المنصرم.