الامارات | مريم كريم تتقلد الذهبية الثانية في البطولة العربية لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت عداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى وفريق شرطة دبي، مريم كريم الميدالية الذهبية في البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة التي اختتمت منافساتها في السعودية، بعد حصولها على المركز الأول في منافسات نهائي 200 متر.

وتُعدُّ الميدالية الذهبية الثانية للبطلة الإماراتية بعدما كانت قد توّجت أيضاً بذهبية سباق 400 متر، ليرتفع رصيد الإمارات إلى ثلاث ميداليات، بعد فوز البطل سالم المقبالي بفضية رمي الجلة.

وشهد نهائي 200 متر منافسة قوية بين المشاركات، إذ تمكنت مريم كريم من انتزاع الذهبية، محققة رقماً جديداً للدولة 24.30 ثانية، كما نجحت في كسر الأرقام القياسية للسيدات والشابات والناشئات في الدولة، وأظهرت مستويات مميّزة قادتها إلى تصدر منافسات نصف النهائي، محققة أفضل زمن 24.67 ثانية.

يذكر أن مريم كريم تمتلك سجلاً حافلاً، إذ فازت بذهبيتي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، والبطولة العربية في مصر خلال مايو وأبريل الماضيين.