موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.. والقنوات المجانية الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 7:00 من مساء السبت المقبل.

كان الأهلي قد حقق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في العاصمة الكينية نيروبي بالفوز بثلاثية نظيفة أحرزها رامي ربيعة وبيرسي تاو "هدفين".

يحتاج الأهلي في مباراة العودة للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين حتي يضمن الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي بتشكيل مكون من :

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ويحيى عطية الله.

فى خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، بيرسي تاو.

فى خط الهجوم: وسام أبو علي.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة مجانا على قنوات أبو ظبي، كما تذاع على تايم سبورت الأرضية.