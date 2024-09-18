غداً.. الإجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - يُعقد في الرابعة عصر غداً الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني بأحد فنادق القاهرة، قبل المواجهة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد