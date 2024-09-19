Couplesالدوري المصري.. طلاق وتكتم على الزواج الثاني.. الحب في حياة محمد الشناوي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أصبحت حياة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، غامضة بشكل كبير بالنسبة إلى جماهير الرياضة المصرية خاصة بعد زواجه للمرة الثانية في سرية تامة دون الكشف عن هويتها حتى الآن.

ويعتبر محمد الشناوي من أشهر حراس مرمى الكرة المصرية، ولقبه الجميع في الوقت الأخير بـ"حارس مصر الأول"، نظراً للمستويات المتألقة التي يقدمها رفقة القلعة الحمراء والفراعنة.

وجمع الحب بين محمد الشناوي وزوجته الأولى منة عصام، حيث احتفلا بزفافهما في 2010، وأنجب الثنائي طفلين وهما مالك وآدم.

وكانت منة عصام دائمة الظهور مع الشناوي في مختلف المناسبات، والأمر نفسه مع حارس الأحمر الذي كان حريصاً على مشاركتها كافة الأمور بما في ذلك مسيرته الكروية، وهو ما أكده خلال ظهوره في برنامج "معكم منى الشاذلي" عقب تتويج الشياطين الحمر بدوري أبطال أفريقيا 2020: هي كانت مستنياني أول ما وصلت، قعدت معاها شوية، وبعدين نمت علشان كنت تعبان جداً، وفطرت مع أولادي واحتفالنا بالتتويج معاً".

وبعد فترة قصيرة، تفاجأ المتابعين بحذف الشناوي لجميع الصور التي جمعته بها، وذلك بعدما تداولت أنباء عن زواج منة من شخص آخر بعد ثلاثة أشهر فقط من انفصالها عن حارس القلعة الحمراء.

رغم قصة الحب الأولي وزواجهما الذي دام 11 عاماً، تزوج الشناوي للمرة الثانية في حفل عائلي صغير ودون حضور زملائه في الوسط الرياضي، من أجل الحفاظ على سرية هوية الزوجة الثانية.

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