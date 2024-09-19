التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد الإنتر في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة الشوط الأول، بين فريقي مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره إنتر ميلان حالياً، على ستاد "الإمارات" بإنجلترا، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة مان سيتي ضد إنتر ميلان، عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، التي تعد الناقل الحصري والوحيد للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

اقرأ أيضاً:

حب وطلاق وسجن.. 15 حكاية لنجوم الدوري المصري مع زوجاتهم (فيديو وصور)

خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.. شركة عالمية تنظم الدوري

زيزو لأحد المشجعين: "مصممين تدخلوا الكرة في كل حاجة" (فيديو)