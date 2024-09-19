"فوز كبير لدورتموند وتعادل السيتي".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة العديد من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت منافسات الدوري الإسباني أمس، إقامة مباراة واحدة جمعت بين فريقي ريال بيتيس ضد خيتافي.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

سبارتا براج يفوز على سالزبورج (3-0).

بولونيا يتعادل مع شاختار (0-0).

باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا (1-0).

مانشستر سيتي يتعادل مع إنتر ميلان (0-0).

بروسيا دورتموند يفوز على كلوب بروج (3-0).

سيلتك يفوز على سلوفان براتيسلافا (5-1).

الدوري الإٍسباني

ريال بيتيس يفوز على خيتافي (2-1).

دوري أبطال آسيا للنخبة

كاواساكي فرونتال يفوز على أولسان هيونداي (1-0).

شنجهاي بورت يتعادل جوهور دارول تاكزيم (2-2).

كأس الرابطة الإنجليزي

توتنهام يفوز على كوفينتري سيتي (2-1).

برايتون يفوز على وولفرهامبتون (3-2).

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