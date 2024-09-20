شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئي اليد 2006 على بوروندي ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:45 م

فاز منتخبنا الوطنى للناشئين لكرة اليد على بوروندي بنتيجة 66-15، فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر 2024. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا. فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير اداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.

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