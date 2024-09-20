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فوز منتخب ناشئي اليد 2006 على بوروندي ببطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:45 م

فاز منتخبنا الوطنى للناشئين لكرة اليد على بوروندي بنتيجة 66-15، فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر 2024.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام -  توفيق المتولى مدير اداري -  عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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