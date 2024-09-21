قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة المستدعاة لمواجهة الجيش الرواندي في اطار لقاءات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز، قد تعادل بهدف مع الجيش الرواندي، في مباراة الذهاب سجله فيستون مايلي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وتنطق مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في التاسعة من مساء السبت بتوقيت مصر والسعودية على استاد الدفاع الجوي.

قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون مايلي - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي.