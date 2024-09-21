فريق المقاولون النسائي يفوز على السكة الحديد وديا

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر فريق المقاولون العرب النسائي لكرة القدم ، على نظيره فريق السكة الحديد وديا برباعية نظيفة، أحرزت الأهداف رحمتو هدفين ، و أمل محمد إسماعيل و عبير محمد هدف لكل منهما.

جاءت المباراة ضمن الإستعدادات لبطولات الجمهورية في الموسم الرياضي 2024/2025.

يقود الفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين والكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية، وبقيادة الكابتن هبة رزق المدير الفني ، بالإضافة إلى الكابتن محمد زيادة مدرب عام والكابتن عمر شكر مدرب حراس المرمى، واداري الفريق الكابتن احمد صفا ، بينما تتولى الدكتورة رهف فاروق مسؤولية اخصائي إصابات ملاعب.