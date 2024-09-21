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فريق المقاولون النسائي يفوز على السكة الحديد وديا

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ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر فريق المقاولون العرب النسائي لكرة القدم ، على نظيره فريق السكة الحديد وديا برباعية نظيفة، أحرزت الأهداف رحمتو  هدفين ، و أمل محمد إسماعيل و عبير محمد هدف لكل منهما.
جاءت المباراة ضمن الإستعدادات لبطولات الجمهورية في الموسم الرياضي 2024/2025.

يقود الفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين والكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية، وبقيادة الكابتن هبة رزق المدير الفني ، بالإضافة إلى الكابتن محمد زيادة مدرب عام والكابتن عمر شكر مدرب حراس المرمى، واداري الفريق الكابتن احمد صفا ، بينما تتولى الدكتورة رهف فاروق مسؤولية اخصائي إصابات ملاعب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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