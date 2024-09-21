أحمد فتوح يُغادر استاد القاهرة بعد فوز الزمالك على الشرطة الكيني (صوروفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير ـ نادي نبيل:

رصدت كاميرا الخليج 365 مغادرة لاعب الزمالك أحمد فتوح لاستاد القاهرة بعد حضوره مباراة فريقه أمام نظيره الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف على ضيفه الشرطة بعدما فاز ذهابًا بهدف نظيف بدور الـ 32 من الكونفدرالية ليتأهل إلى دور المجموعات.

وكان فتوح قد تواجد في استاد القاهرة وسط حراسة لإبعاده عن محاولات التصوير والتقاط الصور معه.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لأحمد فتوح بإستاد القاهرة بعد إطلاق سراحه مقابل كفالة 50 ألف جنيه وتأجيل جلسة الحكم في اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدر.

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