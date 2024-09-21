"نعمل على حلها".. جوميز يتحدث عن مشاكل بالزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، إن فريقه يُعاني من بعض المشاكل في الملعب.

وأضاف جوميز خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة:" لدينا بعض المشاكل ولكن ليست في وسط الملعب ونعمل على حل هذه المشاكل ولدي ثقة في لاعبي فريقي كما أكدت وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي".

وتابع المدرب البرتغالي:" أداء الفريق يتحسن تدريجياً، ولدي ثقة في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته بقوله:" أحترم أراء الجميع، وخضنا مباراة العودة بشكل أفضل من لقاء الذهاب، خاصة وأن اللاعبون واجهوا صعوبات في لقاء العودة بسبب نقص الاكسجين، واشتكى بعضهم في مباراة الذهاب".

وكان فريق الزمالك قد فاز بثلاثية مقابل هدف ـ مجموع المباراتين ـ أمام نظيره الشرطة الكيني بدور الـ 32 من الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي.

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